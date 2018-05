Ramadan : Le jeûne de Salah et Sadio Mané inquiète Liverpool

Le mois de Ramadan a débuté partout à travers le monde. Ce qui oblige tous les musulmans majeurs et en bonne santé de jeuner. Ainsi, les joueurs de Liverpool notamment Sadio Mané et Mohamed Salah qui sont de confession musulmane se sont conformés à ce pilier de l’Islam. Ce qui inquiète le club anglais qui joue ce 26 mai la finale de la Ligue des champions face au Réal Madrid à Kiev en Ukraine.



En effet, Alberto Moreno coéquipier de Mané et Salah à Liverpool avait confié que Salah ne s’entraînerait pas à 100 % par crainte de provoquer une blessure par le biais de ce changement d’alimentation conséquent. Cette sortie de Moreno montre toute l’inquiétude des Reds par rapport aux formes de Salah et Mané le jour de la finale.



Cependant, il faut noter qu’il est possible que les joueurs concernés manquent un jour de jeûne et le rattrapent après le Ramadan. C’est d’ailleurs la solution qu’avait choisi Mesut Ozil durant l’Euro 2016.

Précisons que le milieu allemand de Liverpool Emre Can est également de confession musulmane. Et côté Réal Madrid, le Marocain Achref Hakimi et Karim Benzema sont des musulmans et pourraient eux aussi s’adonner à la pratique.