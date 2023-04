Ramadan-Nafila 11e nuit : 4 rakkas pour être pardonner de « ses anciens et futurs péchés »

Nafila Onzieme nuit: Quatre (4) Rakaa, soit deux «Salama». Dans chaque Rakaa, on doit réciter une fois la « Fatiha », sept fois « Ina

Anzalnahou », sept fois « Qoul Houwallahou Ahad ».



Après le dernier Salama, on récitera soixante dix fois « La Hawla Wa Laqouwata Illabillahil Aliyil Azim » et soixante dix fois « Allahouma sali ala seydina mouhammadine wa Salim » (ô dieu, répands tes bénédictions sur Mohammad et accorde lui le salut).



Dieu pardonnera, celui qui aurait fait cela, ses anciens et futurs péchés comme celui aurait fait

une aumône de mille écus, donné à manger et à boire à mille affamés et vêtu mille personnes. Il sera à l’abri de toutes misères, dangers, pauvreté, tristesse, calamité, etc. Il entrera au paradis sans être questionné.