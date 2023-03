Ramadan-Nafila 1ère nuit : 10 Rakkas pour se "préserver de l’enfer"

1ère NUIT : Dix (10) Rakaa , soit cinq « Salama ». Dans chaque Rakaa, on doit réciter une fois la « Fatiha », deux fois « Inna Anzalnahou », deux fois « Qoul Ya Ayouahal Kafiroun » et deux fois « Qoul Houwallahou Ahad ».



Celui qui aurait fait cela sera préserver de l'enfer et ses vœux seront exhaussés.