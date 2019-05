Ramadan-Nafila 22 ème nuit : 2 rakkas pour se faire " bâtira 70 Cités au Paradis"

22ème NUIT : 2 rakkas, soit 1 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois « Sabisma rabbika lahla » et 3 fois « Khoul aouzou birabbil nassi ».



Celui qui aurait fait cela, DIEU bâtira 70 Cités au Paradis à son intention. Dans chacune se trouvera des étages en or et en argent. Chaque étage contiendra mille chambres remplies d’étoffes en soie qui brilleront comme le soleil.