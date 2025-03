Ramadan et diabète : les conseils d'un spécialiste

Les mercredis de l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), s’est tenu ce jour 5 mars cette fois ci le thème portait sur « ramadan et diabète ». Intervenant lors de la rencontre, le professeur Saidou Nourou Diop a fait savoir que le diabétique qui observe le jeûne doit contrôler sa glycémie au moins trois fois par jour, afin d’éviter les risques médicaux pouvant aller d’un malaise à un coma diabétique.



« Le diabétique qui a la possibilité de jeûner, à qui on peut recommander de jeûner, celui-là, doit prendre sa glycémie au moins trois fois dans la journée », a déclaré l’ancien directeur du centre Marc Sankalé, structure dédiée à la prise en charge du diabète à l’hôpital Abass Ndao.



D’après le spécialiste, lorsqu’un individu diabétique jeûne, il y a un risque de chute très importante du taux de sucre, ce qui justifie la nécessité de surveiller la glycémie.

Il a par ailleurs signalé que « beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, vont déséquilibrer le diabète. Il s’agit de risques immédiats, quel que soit le type de traitement du diabétique ».



‘’Dès que le diabétique a un malaise, il faut réguler la glycémie, en le remettant à 0,80. On recommande d’arrêter de jeûner, parce que qu’à n’importe quel moment de la journée, si la glycémie est inférieure à 0,70 g/l, la personne doit arrêter de jeûner », a prévenu le spécialiste du diabète.



Même dans le cas où la glycémie augmente et affiche un taux supérieur à 3 grammes, le malade doit aussi arrêter de jeûner.

Selon toujours le spécialiste, avec le jeûne, des complications chroniques peuvent subvenir au niveau des reins ou du cœur qui peuvent s’aggraver du fait du manque d’eau,