Ramadan : la FFF refuse des pauses pour le jeûne, au nom de la neutralité

La France n’est pas près de suivre l’exemple des Pays-Bas, de l’Angleterre ou encore de l’Allemagne qui autorisent des pauses pour permettre aux joueurs de confession musulmane de rompre le jeûne du ramadan.



La Fédération française de football (FFF) joue la carte de la fermeté. Comme l’année dernière, elle s’oppose de nouveau à la mise en place de pause pour rompre le jeûne pendant les matchs lors du ramadan qui a débuté lundi en France. À l’opposé des joueurs musulmans évoluant aux Pays-Bas, de l’Angleterre et l’Allemagne.



Amine Harit, Azzedine Ounahi, Achraf Hakimi ou encore Zakaria Aboukhlal, qui jouent en France ne bénéficieront donc pas de pauses pour rompre le jeûne. « La FFF se base sur ses statuts (article 1.1) et son code éthique et de déontologie pour interdire toute pause, de la même manière qu’elle proscrit le port du voile. Selon elle, une telle mesure contrevient au principe de neutralité et s’apparente à un acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande », fait savoir Le Parisien.



Contrairement à l’année dernière, Éric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres (CFA), a décidé de ne pas envoyer de recommandations aux arbitres ou présidents de Ligues et de districts. Une position qui justifie la nécessité d’éviter toute « forme de provocation ».



« En revanche, si des retours nous apprennent que ça recommence (les interruptions de matchs), nous verrions pour faire une piqûre de rappel. En pro, cela m’étonnerait que cela se produise… », a-t-il assuré.