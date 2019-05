Ramos pense à quitter le Real Madrid

En pleine offensive pour recruter de nouvelles stars du football, cette information pourrait être dure à encaisser pour les dirigeants du Real Madrid. Car la perte d'un capitaine pour être difficile à surpasser.



Selon les informations de 'Marca', Sergio Ramos penserait à vivre un changement important au niveau professionnel comme personnel après une année qui fut compliquée pour lui.



Cette même information aurait été entendue dans les bureaux du Real Madrid, et les dirgieants seraient conscient d'un possible départ du joueur. Le Real Madrid ne voudrait pas voir son capitaine et joueur référent quitter le Bernabeu cet été, celui-ci représentant les valeurs du club à l'international.



L'information donnée par 'Marca' évoque une certain dispute qui aurait eu lieu dans les vestiaires après la triste élimination de l'équipe en Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, un match qu'il avait manqué pour avoir forcer un carton jaune et pour pouvoir jouer les quarts de finale... Quarts de finale que le Real n'a jamais atteint.



Parmi les équipes qui s'étaient montrées intéressées au cours de la saison se trouveraient le Paris Saint-Germain et Manchester United, mais le joueur avait lui-même refusé ces offres selon les informations des médias cités.



Pour le moment, le joueur est en dehors de Madrid quelques jours et reviendra pour vivre le dernier rassemblement de la sélection espagnole de la saison lors des prochaines semaines. Mais le Real ne sera pas tranquille jusqu'à ce que le joueur ne s'explique sur ses envies de changement...