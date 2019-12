Ramos propose deux types de Ballon d'Or: un pour Messi et CR7 et un 2e pour les autres joueurs

Le défenseur madrilène Sergio Ramos a fait une belle proposition pour l'attribution du Ballon d'or : "Il pourrait y avoir un Ballon d'Or seulement pour Cristiano Ronaldo et pour Leo Messi en fonction des résultats... et un autre pour les autres joueurs."



Après plus de dix ans de règne entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo dans la course au Ballon d'Or, le défenseur central du Real Madrid, entre deux rires, a déclaré dans une émission avec un média mexicain qu'il voyait cela comme une chose "meilleure pour le football".



Sergio Ramos s'est dit très fier de tout ce qu'il a gagné avec le Real Madrid : "Je me sens fier. On ne m'a pas fait de cadeaux, derrière ces murs, il y a du travail, du sacrifice, de l'engagement et de la régularité. Parce que ce n'est pas seulement venir, c'est aussi se maintenir."