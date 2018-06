Ramos répond à Maradona : « Nous savons qu'il est à des années-lumière de Messi »

Sergio Ramos a répondu à Diego Armando Maradona, qui avait déclaré mardi sur le capitaine de l'Espagne qu'il n'était pas un 'crack' et avait pris comme exemple à suivre l'Uruguayen Diego Godin. Le défenseur et capitaine de la sélection et du Real Madrid n'a donc pas tourné sa langue sept fois dans sa bouche avant de répondre après le match Iran-Espagne.



« Je respecte Maradona. Pour moi, oui c'est un grand, oui c'est un 'crack'. Je ne vais pas m'attarder sur ses opinions. Le football argentin sait que Maradona est à des années-lumière du meilleur joueur argentin, qui est Leo Messi », a déclaré Sergio Ramos.



Le défenseur central a répondu aux déclarations de Maradona qui commente la Coupe du monde auprès de 'Telesur' et qui lui a préféré à Diego Godin. « Ramos n'est pas un 'crack', un 'crack, c'est Godin », avait affirmé Maradona. Avant d’ajouter que « Godin défend, commande, marque, est un champion, ne manque pas à un match... ».