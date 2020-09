Rapatriement du corps de Abdoulaye Baldé tué par balle en Libye: sa famille dénonce une négligence de l’Etat sénégalais

Abdoulaye Baldé, un Sénégalais de nationalité, a été assassiné en Libye, la semaine dernière. Ces proches déplorent le mutisme de l’Etat. Ils parlent de négligence, et réclament la justice. « Abdoulaye travaillait en Libye dans une station de service. Il a eu à se disputer avec un citoyen libyen sur le prix du carburant. C’est ainsi que ce dernier a sorti une arme et lui a tiré directement à plusieurs reprises. Il est mort sur le coup. Pour des besoins d’autopsie, ils ont demandé d’attendre trois (3) jours pour remettre le corps aux confrères qui sont là-bas », a indiqué le frère de la victime.



Selon lui, c’est une négligence de la diplomatie sénégalaise, et du ministre des Affaires étrangères. « Après avoir reçu le corps, ils ne savent pas comment faire avec. Aucun diplomate, ni ambassadeur n’a pu intervenir ou parler. Ni ministre des Affaires étrangères, aucun membre du gouvernement n’a réagi sur cette affaire. Le corps a commencé à se gâter. On n’est obligé d’enterrer en Libye. Nous pouvons dire, c’est une négligence de la diplomatie sénégalaise, du ministre des Affaires étrangères. Nous interpellons le Président Macky Sall à réagir le plus vite possible pour que justice soit faite», a interpellé le frère de la victime au micro de Walf radio.