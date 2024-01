Rappel à Dieu de Mariette Mbaye, épouse feu Kéba Mbaye : Karim Wade profondément attristé

Je suis profondément attristé d’apprendre le rappel à Dieu de madame Mariette Mbaye, épouse de Feu le président Kéba Mbaye.

Je présente mes condoléances les plus attristées à toute la Famille éplorée, en particulier à ses enfants Abdoul et Cheikh Tidiane Mbaye. La mémoire de leur… pic.twitter.com/AKF3KR0nLX — Karim Wade (@KarimWade_PR) January 15, 2024

La disparition de Madame Marième Mbaye, épouse de feu Kéba Mbaye a fait réagir la classe politique Sénégalaise de tout bord. Karim Wade dans un message posté sur X, a présenté ses condoléances à la famille éplorée.« Je suis profondément attristé d’apprendre le rappel à Dieu de Madame Mariette Mbaye, épouse de feu le Président Kéba Mbaye. Je présente mes condoléances les plus attristées à toute la famille éplorée, en particulier à ses enfants Abdoul Mbaye et Cheikh Tidiane Mbaye », s’est exprimé Karim Wade.Et Karim Wade de rappeler les liens qu’entretiennent les familles Mbaye et Wade. « Les familles Mbaye et Wade partagent une longue et profonde histoire d’amitié empreinte de respect mutuel », a fait savoir le fils de Wade.