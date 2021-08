Rappel à Dieu de deux khalife généraux: "L'activité de fusion de 13 organisations politiques avec Pastef" reportée

L'activité de fusion de 13 organisations politiques avec le parti Pastef, prévue ce mardi, est reportée. Et cela suite au rappel à Dieu de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye Khalif Général des Layennes et de Serigne Abdou Rahim Seck Khalif Général de Thianaba.



"En raison de ces douloureuses circonstances, l’activité de fusion de 13 organisations politiques avec PASTEF prévue ce mardi 10 août 2021, à City Business, est reportée à une date ultérieure", informe le comité de pilotage dans un communiqué.



Le parti Pastef présente par la même occasion "ses sincères condoléances aux familles éplorées, aux disciples des communautés éplorées et à tous le peuple sénégalais".