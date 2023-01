Rappeur en Italie, Moby le fils du musicien Mbissane Ngom de retour au Sénégal pour présenter son nouvel opus

Fils du monument de la musique sénégalaise Mbissane NGOM, le jeune artiste Moby Ngom a débuté sa carrière musicale en 2005 avec le groupe de Rap Nigger Roots de Rufisque. Basé en Italie depuis plusieurs années, il sort son premier single « Naniou Dioubo » en duo avec le chanteur Italien Toto Chaveta .



En 2017, il effectue un excellent remix de la chanson « Taarou Sénégal » de son père Mbissane en duo avec ce dernier. La même année , il produit un autre titre « Mama No Mama » qu'il a chanté en italien en duo avec le star italienne Alexendre Firelo.



L'année 2021 consacre son ascension avec le cover de la chanson « Tourista » de Youssou Ndour en House. Cette reprise lui a valu aussi d'être primé en 2022 au concours de chant Risik Telento en Italie, devant une trentaine de chanteurs italiens.



Cette année 2023 , Moby Ngom nous revient avec le titre « Mondo Miliore (Un monde meilleur)» qui parle de l'amélioration de la vie humaine par la confiance en soi pour un devenir meilleur et dont le clip sera à coup sûr très apprécié par les téléspectateurs et internationaux sénégalais et même au delà d'une bonne partie du Monde. Il est actuellement au Sénégal pour la promotion de cet opus.