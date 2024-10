Rapport 2023 du CNRA : plusieurs médias ont reçu une plainte

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a rendu public son rapport annuel pour l'année 2023, répertoriant plusieurs plaintes et auto saisines concernant la régulation des médias audiovisuels au Sénégal. Le rapport révèle un certain nombre de manquements relevés dans la couverture médiatique, la diffusion de contenus, et le respect des normes en vigueur, poussant l’organe de régulation à prendre des mesures parfois « drastiques. »





L'une des décisions les plus marquantes du CNRA en 2023 concerne la suspension de la diffusion des programmes de WALF TV. Cette mesure a été prise après que l'organe de régulation a constaté des manquements graves dans la couverture des manifestations à Mbacké par la chaîne. Ce, en période de tension politique et de manifestations.



Le rapport détaille également des observations formelles adressées à plusieurs médias. RFM a été rappelée à l’ordre le 26 juin 2023, suite à une publicité comparative jugée « déloyale envers la société SENICO. » Le CNRA, après examen de la plainte déposée par SENICO, a demandé à la station de radio « de mettre fin à ce type de pratique et de respecter strictement la réglementation en matière de publicité, lit-on sur le rapport parvenu à PressAfrik.



DMEDIA, un autre groupe médiatique, a été visé le 23 novembre 2023 pour des violations répétées de la réglementation, notamment par ses supports ZIK FM, SEN TV, et le quotidien Tribune. Le CNRA a reproché au groupe d’engager une propagande politique « inacceptable » en vue de l'élection présidentielle de février 2024. Le régulateur a rappelé au groupe ses obligations légales et a averti que des sanctions pourraient être prises si les manquements persistaient.





Le CNRA a également publié plusieurs communiqués en 2023, notamment pour clarifier certaines informations mensongères. Parmi ces communiqués, on note une mise au point le 5 avril suite à des fausses informations diffusées par Rewmi Quotidien, qui prétendait que le signal de Rewmi TV avait été coupé pour « excès d’indépendance » de ses journalistes. Le CNRA a démenti ces allégations.





Enfin, deux autres communiqués ont été rendus publics concernant la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, rappelant l'importance du respect des droits exclusifs de la RTS pour la diffusion de cet événement, ainsi que les règles à suivre pour la couverture médiatique de l'élection présidentielle de février 2024.