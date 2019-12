Rapport "Comity to protect journalist": 56 journalistes tués et 250 emprisonnés dans le monde

"Cinquante six (56) journalistes tués et deux cent cinquante (250) emprisonnés dans le monde en 2018 dans le cadre de l'exercice de leur métier". C'est ce qu'informe l'Organisation non gouvernementale américaine "Comity to protect journalist", dans son rapport, qui sera rendu le 11 décembre prochain.



Ce qui fait dire au journal L"As que le combat pour le respect de la liberté de presse est loin d'être gagné dans le monde et qu'il ne peut y avoir de presse libre quand les journalistes travaillent dans un environnement de peur.