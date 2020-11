Rapport sur le taux de Chômage: l’OIT Sénégal nie connaître la source, le document trouvé sur le site de la CIA

Le directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) Sénégal est revenu sur le rapport sur le taux chômage produit par ladite organisation et qui a fait l’objet de polémique. Le Document classe le Sénégal à la 3e place parmi les 10 pays les plus affectés avec un taux de 48% là où le gouvernement parle de 16%. À l’émission Jury du dimanche (JDD) sur I-radio, Dramane Haïdara, a apporté quelques précisions.D’emblée, il a précisé que ce rapport n’est pas de l’OIT : « Nous avons appris en même que tout le monde la publication de ce rapport. Je le dis de manière claire et ferme, le rapport n’est pas de l’OIT ».Dramane Haïdara a tenu à rappeler le rôle de l’OIT qui est outre que de produire des rapports. « L’OIT ne produit pas des rapports nationaux. Notre rôle c’est d’accompagner les instituts nationaux de statistiques, à renforcer leur capacité, les études d’outils pour qu’ils puissent être en mesure de produire régulièrement des statistiques nationales. Et, ce sont ces statistiques nationales que nous, en tant que OIT, nous prenons pour faire des comparaisons sur le plan régional et sur le plan international », a-t-il soutenu.Revenant sur les bons chiffres, M. Haïdara a donné raison à l’Etat du Sénégal qui, pour démentir le rapport, a déclaré que le taux de chômage au Sénégal est de 16%. « Les chiffres que nous, nous avons à notre niveau, que nous considérons dans notre réflexion, dans notre étude concernant le Sénégal c’est le chiffre de l’ANSD (Agence nationale de la Statistique et de la Démographie) et ces chiffres parlent de 16%. Donc, ce sont ces 16% que nous utilisons comme taux de chômage officiel au niveau du Sénégal. Ce sont les bons chiffres car nous assistons l’ANDS dans la collecte et le traitement de cette information ».À la question de savoir d’où vient ce rapport, le directeur du bureau de l’OIT Sénégal de rétorquer : « Nous nous sommes posés la même question, et nous avons cherché à savoir d’où ça venait et jusqu’à présent, nous ne le savons pas d’où viennent ces chiffres et ce rapport ».Le Directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Dakar n'a pas dû bien cherché. Dans l'article publié sur notre site le 15 octobre dernier, on avait bien pris le soin de laisser le lien qui renvoie au dit rapport.C'est donc assez aisé de trouver la source de ce rapport prêté à l'Organisation internationale du Travail. C'est la Revue mondiale de la population qui l'a publié sur son site en se basant sur le rapport annuel de l'agence américaine de renseignement, la CIA, sur le taux de chômage au monde. Vous pouvez vérifier sur le lien (rattaché au groupe de mots The World Factbook ), le document en question publié sur le site de la CIA. Le Sénégal y est bien classé à la 215e place sur 217 pays où le taux de chômage est le moins élevé (avec un taux de 48%), devant la Syrie (50%) et le Burkina (77%).Pour rappel, The World Factbook est une publication annuelle officielle de la CIA détaillant chaque pays du monde, des points de vue géographique, démographique, politique, économique, des communications et militaire.The World Factbook est conçu par la CIA pour l'usage des organisations gouvernementales, ainsi le style, la mise en page et le contenu sont principalement conçus pour répondre à leurs exigences. Cependant, il est fréquemment employé comme source d'information par les universités, les sites web et les publications non gouvernementales.