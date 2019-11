Rapports 2017 de l’Armp: quand des autorités se sucrent sur le dos des impactés du TER, des sinistrés et...

Les auditeurs qui ont évoqué deux marchés de gré à gré de 354 millions de F CFA et 623 millions de F CFA pour achat de riz destiné aux sinistrés, ont indiqué qu’ « aucun justificatif d’exécution du marché (bon de commande, bordereaux de livraison, factures, procès-verbal de réception) n’a été classé dans le dossier laissant subsister une incertitude sur l’exécution conforme du marché avec les dispositions du contrat ».



Pire, en analysant la procédure du marché, de fournitures informatiques attribuées à Oumou informatique pour 29 millions de F CFA, les auditeurs révèlent que l’examen des offres, des lettres de soumission et de marché a permis d’identifier des indices de collusion entre les soumissionnaires Baye computer et Office informatique en violation du principe de transparence.



Au niveau de l’ONAS, on parle d’incertitudes autour de 499,6 millions de F CFA. Sur l'échantillon de 21 procédures de Demandes de renseignements et de prix (Drp) à compétition restreinte, estimé à 305,5 millions de F CFA, d’un montant de 106,091 millions de F CFA sont entachées de signes de collusions, selon les auditeurs. Qui ajoutent que les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées ont donné lieu à la passation de plusieurs marchés fractionnés et sans mise en n’œuvre d’une procédure concurrentielle dûment documentée pour un montant cumulé estimé à 499,6 millions de F CFA.



Quant au recasement des impactés du Ter, un curieux dépassement de 2,2 milliards de F CFA a été noté par les auditeurs. Le délai pour ce marché lancé par l’Apix est anormalement long pour un marché passé en procédure d’urgence. Le budget prévu est de 6 milliards F CFA. Alors que le contrat est signé pour un montant de 8 263 285 158 F CFA, soit un dépassement du budget de 2 263 285 158 F CFA.



Les rapports de l’Armp ont aussi noté les séminaires sur les marchés publics. Le ministère des Sports a choisi Mora Multiservices pour l’organisation d’un séminaire pour un montant de 3 445 600 F CFA TTC. Les domaines d’activités des entreprises présélectionnées ou choisies n’ont rien à voir avec l’organisation d’atelier ou de séminaire, en violation des dispositions du Code.