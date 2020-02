Rapports Cour des Comptes: Abdou Mbow demande aux responsables épinglés de démissionner

Les autorités et autres responsables épinglés par les rapports (2015, 2016, 2017) de la Cour des Comptes vont déposer leur démission sur la table du chef de l’Etat sans tarder, s’ils appliquent la consigne de leur camarade de parti Abdou Mbow. Ce dernier, qui était l’invité de l’émission Jury Du Dimanche (JDD), va même plus loin concernant toutes les autorités épinglées dans les trois derniers rapports. Selon le responsable aperiste et non moins membre de la Commission de discipline dudit parti, les fautifs doivent être sanctionnés.



« Je suis de ceux qui pensent que tous ceux ce qui ont eu des manquements par rapport à la gestion des choses publiques doivent être sanctionnés. Ça, c’est ma conviction. Parce qu’on ne peut pas, aujourd’hui, avec les privilèges qu’on a, être responsabilisés par les populations, et avoir certains manquements graves, à la tête des Institutions. », a-t-il affirmé



Avant d’ajouter: « ma conviction, c’est qu’eux-mêmes ne devraient pas attendre d’être sanctionnés. Ils doivent tirer les conséquences de ces rapports. Quand on est à la tête d’une Institution et qu’on fait des manquements graves, on ne doit pas attendre la sanction du président de la République, on doit prendre ses responsabilités et dire voilà ce que j’ai fait et je prends la responsabilité de rendre le tablier ».





Concernant les sanctions, Mbow est convaincu que le chef de l’Etat ne protègera personne. « Le président a annoncé une commission mais je pense, et je connais le président Macky Sall, c’est quelqu’un qui est intéressé par la bonne gestion. Quand il parlait de la gestion sobre et vertueuse, c’est une conviction chez lui, et certainement, ceux qui sont épinglés par les rapports de l’IGE (Inspection générale d’État) ou autres, seront sanctionnés. Ce qui est clair, c’est qu’il ne protégera personne. »