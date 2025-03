Réaction à une rumeur sur la réduction du prix du sac de farine : Amadou Gaye dément l'information

Une information largement relayée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, évoquant une réduction de 4 000 francs CFA sur le coût du sac de farine, a été formellement démentie par le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye. Dans une vidéo publiée récemment, M. Gaye a tenu à clarifier la situation et à corriger cette rumeur qui, selon lui, est totalement infondée et constitue une tentative de manipulation.



Le président de la fédération des boulangers a rappelé que la dernière réduction significative du prix du sac de farine remonte au 21 juin 2024, date à laquelle le coût de la farine avait baissé, entraînant à son tour une réduction du prix de la baguette de pain, qui était passée de 175 à 150 francs CFA. Toutefois, M. Gaye a précisé que cette baisse avait été jugée insuffisante par les boulangers, qui avaient exprimé leur souhait d’une réduction plus importante, de l’ordre de 4 000 francs CFA.



Selon M. Gaye, cette revendication et les tensions qui en ont résulté sont à l'origine de la situation difficile dans laquelle se trouvent actuellement les boulangers. Le coût du sac de farine reste stable à 15 200 francs CFA, et aucune nouvelle réduction n’a été actée à la date du 16 mars 2025. Cette confirmation vise à mettre fin à la spéculation et à rassurer les consommateurs et les boulangers sur l’absence de toute baisse officielle des prix de la farine.



Amadou Gaye a fermement condamné la diffusion de cette fausse information et a dénoncé son caractère manipulatoire. Il a insisté sur le fait que de telles rumeurs ne font qu’aggraver la situation et créent de la confusion parmi les boulangers et les consommateurs. "Nous condamnons ce genre d'information qui n’est que pure manipulation", a-t-il déclaré dans la vidéo, appelant à plus de rigueur et de transparence dans la gestion des prix des produits de consommation.