Réaction de Yoro Dia après le message à la nation de Diomaye Faye : "le réel problème du pays est l'économie"

Le message à la nation prononcé par le Président Bassirou Diomaye Faye ce jeudi 3 avril 2025 a suscité de nombreuses réactions dans le paysage politique sénégalais. Après les prises de position de Barthélémy Dias et Thierno Bocoum, c'est au tour de Yoro Dia, ancien ministre et porte-parole de la présidence sous l’ère Macky Sall, de réagir.



Sur le réseau social X, Yoro Dia a adressé un message direct au Président Diomaye Faye, soulignant que ce dernier n’a "pas encore compris que le temps ne chôme pas". Selon l’ancien patron de KYS Group, la priorité absolue du pays ne réside pas dans les discours, mais dans une action immédiate pour résoudre les problèmes économiques qui frappent le Sénégal.



Pour Yoro Dia, le véritable défi du Sénégal est l'économie, qui reste, selon lui, l'enjeu central. Il estime que le pays doit concentrer tous ses efforts sur la relance économique, au lieu de se perdre dans des promesses et des discours.