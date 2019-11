Réajustement tarifaire du coût de l’électricité: le Dg de la Senelec Pape Demba Bitèye apporte des justifications

Pape Demba Bitèye le Directeur général de Senelec est sorti de son mutisme pour apporter des précisions et justifications suite à l'annonce de la hausse du coût de l’électricité qui a suscité l'ire de certains Sénégalais tenaillés par le coût élevé de la vie. La nouvelle grille des tarifs de vente de l’électricité applicable par la Senelec, est approuvée par la Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE) conformément aux dispositions de la loi 98-29 du 14 avril 1998 en son article 28, par décision numéro 2019-48 du 19 novembre 2019.



« Aujourd’hui, le réajustement des tarifs est inévitable. Toutefois, il faut reconnaître qu’il n’est pas généralisé. Senelec a besoin de disposer de ressources financières qui lui permettent de réaliser les objectifs de performances qui lui sont fixés par l’Etat. Ces ressources concernent 70 % pour les achats de combustible et assimilés, 20 % pour les investissements dans la production et le réseau, 10 % pour les autres charges de gestion, dont les salaires », a déclaré Pape Demba Bitèye.



Selon le remplaçant de Makhtar Cissé à la tête de la Société nation d'électrification du Sénégal (Aser), l’ajustement des tarifs du 1er décembre 2019 correspond en réalité à une hausse de 6 % (contre 20,3 % supportés encore par le gouvernement), soit une contribution des clients à la hauteur de 2,462 milliards de F CFA sur 12,191 milliards de F CFA de la compensation trimestre de 2019.



À en croire M. Biteye, « cette hausse permettra à la Senelec de réaliser son programme d’investissement, de 1493 milliards de F CFA (2020-2022), pour améliorer en continu le niveau de qualité du service à ses clients ».



Mieux ajoute le Dg de la Senelec : « Ces investissements, y compris la transformation des centrales à gaz, vont permettre à la Senelec de réduire ses coûts de production d’environ 40 %, de permettre à l’Etat de mieux les accompagner pour l’exécution de son programme d’investissement. Il permet à l’ASER de disposer de plus de revenus pour améliorer ses projets d’électrification rurale et l’équilibre territorial ».