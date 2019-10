Real : Bale poussé vers la sortie ?

La situation ne s’arrange pas pour Gareth Bale (30 ans, 6 matchs et 2 buts en Liga cette saison) au Real Madrid. D’après le quotidien As, le club madrilène penserait de plus en plus à pousser son attaquant vers la sortie cet hiver. En cause, les tensions entre le Gallois et la direction. Sans oublier ses relations difficiles avec l’entraîneur Zinédine Zidane qui l’avait écarté pour le match de Ligue des Champions contre Bruges (2-2). L’ancien joueur de Tottenham, retenu cet été alors qu’il se dirigeait vers la Chine, risque d'être attentif aux propositions.