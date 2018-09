Real : Ben Arfa proposé par Benzema cet été ?

Et si Hatem Ben Arfa (31 ans) avait rejoint le Real Madrid cet été ? C'est un scénario qui aurait pu se produire selon Ouest-France. Le quotidien régional raconte que Karim Benzema (30 ans, 3 matchs et 4 buts en Liga cette saison) aurait soufflé le nom du milieu offensif à son président Florentino Pérez au début de l'été.



L'attaquant français était persuadé que l'ancien Parisien serait un pari gagnant pour les Merengue. L'idée était de lui offrir un contrat au rendement, avec un salaire fixe moins élevé que les stars du vestiaire et des bonus en fonction des matchs joués, précise le journal. Mais les dirigeants madrilènes n'ont visiblement pas été totalement séduits. Finalement, la Casa Blanca n'a pas donné suite et Ben Arfa a rejoint Rennes.