Dakar 2026 : le Sénégal et la CEDEAO s'unissent pour transformer les JOJ en levier de cohésion sociale

À trois mois des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les autorités sénégalaises ont affirmé, jeudi à Saly, le rôle central des jeunes dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Réunis lors d'une session de haut niveau, les acteurs institutionnels et sportifs entendent transformer ce premier rendez-vous olympique africain en un héritage immatériel durable pour la sous-région.



Au-delà de la compétition sportive prévue du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Saly et Diamniadio, les JOJ sont abordés comme une plateforme stratégique de brassage et d'intégration. Selon le conseiller technique au ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports, Mouhamadou Sène, l'événement permettra à la jeunesse ouest-africaine de « se retrouver autour des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et de cohésion sociale », tout en créant de nouvelles opportunités de développement.



Cette orientation est partagée par la CEDEAO, dont le représentant du département développement humain et affaires sociales, Pape Momar Sow, voit dans ces rassemblements un moyen de « préparer une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis du développement et de la paix ». En impliquant directement les jeunes issus d'un espace communautaire de près de 400 millions d'habitants, l'organisation entend renforcer le sentiment d'appartenance régionale et la citoyenneté.



De son côté, le mouvement olympique sénégalais insiste sur la portée immatérielle de l'événement. Pour le secrétaire général du CNOSS, Seydina Oumar Diagne, les participants formés à Saly sont appelés à devenir des ambassadeurs des JOJ et des valeurs olympiques dans leurs pays respectifs. Il rappelle que « le principal héritage attendu des JOJ Dakar 2026 ne sera pas seulement constitué d’infrastructures sportives », mais reposera sur une jeunesse engagée à promouvoir durablement le dialogue et le vivre-ensemble au sein de ses communautés.