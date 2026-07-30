CAN féminine 2026 : le Maroc domine l’Algérie et prend les commandes du groupe A

Le Maroc a remporté le derby maghrébin face à l’Algérie (1-0), ce jeudi 30 juillet, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026.



Au terme d’une rencontre disputée et engagée au stade Moulay El Hassan, les Lionnes de l’Atlas ont su faire la différence pour signer une deuxième victoire consécutive dans le tournoi.



Avec ce nouveau succès, le Maroc réalise un sans-faute et s’installe seul en tête du groupe A avec six points.



Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, prévue le 3 août à 20h00 GMT, le Maroc sera opposé au Sénégal, tandis que l’Algérie affrontera le Kenya. Les Lionnes du Sénégal joueront leur qualification face au pays hôte.