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CAN Féminine 2026 : Le Cameroun s'impose face au Mali (2-1) et rejoint le Ghana en tête



CAN Féminine 2026 : Le Cameroun s'impose face au Mali (2-1) et rejoint le Ghana en tête
Le Cameroun a parfaitement lancé sa campagne dans la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 en s'imposant face au Mali sur le score de 2 buts à 1, ce mercredi au stade de Casablanca, lors de la première journée du Groupe D. 

Avec cette victoire, le Cameroun rejoint le Ghana en tête du Groupe D avec 3 points. Les Ghanéennes s'étaient imposées plus tôt dans la journée face au Cap-Vert (2-0) pour leur entrée en lice. 

La deuxième journée du Groupe D aura lieu le 2 août 2026. Au programme : Cameroun - Ghana à 17h00 GMT, suivi de Mali - Cap-Vert à 20h00 GMT. 
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Moussa Ndongo

Mercredi 29 Juillet 2026 - 23:56


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