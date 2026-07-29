CAN Féminine 2026 : Le Cameroun s'impose face au Mali (2-1) et rejoint le Ghana en tête

Le Cameroun a parfaitement lancé sa campagne dans la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 en s'imposant face au Mali sur le score de 2 buts à 1, ce mercredi au stade de Casablanca, lors de la première journée du Groupe D.
Avec cette victoire, le Cameroun rejoint le Ghana en tête du Groupe D avec 3 points. Les Ghanéennes s'étaient imposées plus tôt dans la journée face au Cap-Vert (2-0) pour leur entrée en lice.
La deuxième journée du Groupe D aura lieu le 2 août 2026. Au programme : Cameroun - Ghana à 17h00 GMT, suivi de Mali - Cap-Vert à 20h00 GMT.
Avec cette victoire, le Cameroun rejoint le Ghana en tête du Groupe D avec 3 points. Les Ghanéennes s'étaient imposées plus tôt dans la journée face au Cap-Vert (2-0) pour leur entrée en lice.
La deuxième journée du Groupe D aura lieu le 2 août 2026. Au programme : Cameroun - Ghana à 17h00 GMT, suivi de Mali - Cap-Vert à 20h00 GMT.
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