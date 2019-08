Real Madrid: Eden Hazard blessé et forfait pour le match contre Celta Vigo

Parte médico de Hazard.#RealMadrid

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 16, 2019



Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui démarre sa saison ce samedi à Vigo, face au Celta (1ère journée de Liga). Et pour ce premier rendez-vous, Zinedine Zidane et les Merengues devront se passer de leur recrue phare Eden Hazard.La Casa Blanca via un communiqué officiel vient d'annoncer que le Belge souffre d’une blessure à la cuisse gauche. Pour l'instant, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée, mais le "Diable Rouge" ne sera pas du voyage en Galice, assurent les journaux Marca et As.