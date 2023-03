Real Madrid : Eden Hazard ne veut pas partir

Eden Hazard traîne son spleen du côté du Real Madrid depuis plusieurs saisons maintenant. Alors qu’il vit un nouvel exercice décevant, avec seulement sept titularisations au sein de l’équipe entraîné par Carlo Ancelotti, le Belge a vécu une autre désillusion avec les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.



L’ancien joueur de Lille a d’ailleurs pris la décision de se retirer de la sélection belge à l’issue de ce fiasco retentissant. Une saison cauchemardesque donc pour celui qui n’a toujours pas donné pleinement satisfaction dans la capitale espagnole depuis son arrivée en provenance de Chelsea à l’été 2019.



Pour le moment, le Belge est lié jusqu’en 2024 avec le Real Madrid. Et il se pourrait qu’Eden Hazard aille jusqu’au terme de son contrat malgré son manque criant de temps de jeu, comme nous vous l’annoncions dernièrement. Même s’il ne fait pas partie des plans de son entraîneur Carlo Ancelotti, le joueur de 32 ans a déjà pris sa décision concernant son avenir.



D’ordinaire plutôt à l’écart des médias, l’ancien international belge (126 sélections pour 33 réalisations) a livré une très longue interview à nos confrères de la RTBF en Belgique. L’occasion pour le principal intéressé de revenir sur plusieurs points chauds dont sa retraite internationale mais aussi son futur avec les Merengue.



Eden Hazard veut rester au Real Madrid

D’ordinaire plutôt à l’écart des médias, Eden Hazard est revenu sans concession sur ses envies pour la suite de sa carrière.



«J’aimerais rester. Je l’ai toujours dit. Pour espérer jouer. J’attends qu’une chose c’est d’être sur le terrain pour prouver que je sais encore jouer au football. Les gens doutent, c’est normal. Je comprends très bien. Mais pour moi, je suis encore là l’année prochaine. Un transfert n’est pas à l’ordre du jour. Mais on sait jamais» a notamment confié le joueur belge.



Si cela se confirme, le Belge aura donc encore une saison pour justifier le prix pharaonique de son transfert à l’époque lors de son arrivée à Madrid (115 millions d’euros).



Pour l’instant, Eden Hazard veut tout simplement jouer pour retrouver des sensations mais aussi prouver à ses détracteurs qu’ils ont fait une erreur en faisant une croix sur lui.



«Ce qui peut me faire changer d’avis ? Je ne sais pas. La seule chose à laquelle je pense c’est de jouer. C’est pour ça que je ne pense même pas à partir. Au fin fond de moi, je pense pouvoir apporter quelque chose. Je le sens, c’est tout. Les gens, si j’apporte un peu, ils vont à nouveau avoir confiance en moi. Ils vont peut-être se dire qu’ils ont fait une erreur en me laissant de côté. J’ai juste besoin de minutes dans les jambes» a conclu le joueur de 32 ans.



Des déclarations qui ont le mérite d’être claires. Eden Hazard sait ce qu’il veut !



Footmercato