Real Madrid : Florentino Perez a une alternative à Kylian Mbappé

Tout le monde le sait, le Real Madrid est à fond sur Kylian Mbappé. Florentino Perez, le grand patron des Merengues, est prêt à mettre les petits plats dans les grands en offrant une forte somme au Paris SG et 25 millions d'euros de salaire annuel au natif de Bondy. Dans l'hypothèse où le transfert ne se ferait pas cet été, il existe un plan B.



Concernant Kylian Mbappé, on vous l'expliquait plus tôt dans la journée, Florentino Perez offrirait au Français une prime à la signature gargantuesque de 40 millions d'euros. Est-ce le signe qu'il y a de l'argent dans les caisses ? Oui. En plus de cela, avec le départ de Sergio Ramos, une bonne partie de la masse salariale est libérée.



Haaland en attendant Mbappé

Mais dans le cas où le plan A susmentionné ne fonctionnait pas, dans le plan B des Merengues il y aurait bien une recrue en attaque. En effet, selon les informations de Marca, le Real Madrid dispose cet été de 200 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts, de quoi faire quelques petites folies.



Donc, dans le cas où Kylian Mbappé n'arriverait pas cet été, mais libre le suivant, Florentino Perez recruterait, dès ce mercato estival 2021 Erling Braut Haaland. L'attaquant du Borussia Dortmund, malgré les démentis du club allemand, serait bien sur le départ et le club le mieux placé, aujourd'hui, serait Chelsea. Mais il ne faut jamais enterrer trop vite l'expérimenté Florentino Perez. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid va avoir de la folie en attaque l'année prochaine !