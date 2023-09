Real Madrid : Javier Tebas annonce l’arrivée de Kylian Mbappé

C’est une saga qui n’en finit plus depuis le début de la carrière de Kylian Mbappé. Alors que le Bondynois a toujours été un amoureux du club de la Maison Blanche, il a souvent été proche de poser ses valises à Madrid. Refusant finalement le club le plus titré en Ligue des Champions à plusieurs reprises, ce dernier pourrait revenir à la charge cet été alors que KM7 pourrait être en fin de contrat à Paris s’il ne prolonge pas avec le club de la capitale.



Interrogé par Movistar+, Javier Tebas, le président de la Liga, est revenu sur la possibilité de voir Mbappé rejoindre les pensionnaires de Santiago-Bernabeu dans les prochains mois. Pour lui, le club présidé par Florentino Perez a de grandes chances d’attirer le champion du monde 2018 : «Convaincu, non, mais c’est un destin pour lui, c’est sûr. Je pense qu’il sera en Liga la saison prochaine à 70 ou 80 pour cent.»