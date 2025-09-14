Real Madrid : Kylian Mbappé annonce la couleur à l’OM

16 matchs, 14 victoires, 2 matchs nuls, 10 buts et 3 passes décisives. C’est le bilan plus que positif de Kylian Mbappé face à l’OM en carrière. Pour la première fois depuis son départ du PSG, l’international tricolore va retrouver les Phocéens ce mardi à l’occasion de la première journée de phase de ligue de la C1, mais cette fois sous le maillot du Real Madrid. Et il espère bien être accompagné par la même réussite.



«J’ai marqué beaucoup de buts contre Marseille mais ils ont beaucoup changé : nouveau projet, avec Medhi Benatia ça va mieux, mais on va voir, c’est cool de retrouver des équipes françaises, en plus on va jouer au Bernabeu donc ça va être un match sympa. Et ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué la Ligue des Champions, ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs j’espère», a-t-il confié au micro de Téléfoot.

RFI

