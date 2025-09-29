Real Madrid : Kylian Mbappé est laissé à l’abandon par ses coéquipiers !

Samedi après-midi, à quelques kilomètres du Santiago-Bernabéu seulement, le Real Madrid est très douloureusement revenu sur terre. Et après cette humiliation 5-2 infligée par le voisin colchonero, la presse madrilène s’est mise, comme à son habitude, à chercher les coupables. Xabi Alonso prend très cher en raison de son duel tactique perdu avec le Cholo et de différents choix, alors que Dean Huijsen, Fede Valverde ou Alvaro Carreras sont particulièrement pointés du doigt par la presse et les médias. Et Kylian Mbappé dans tout ça ?



Auteur du premier but merengue, le Bondynois fait partie des rares joueurs merengues à échapper aux critiques. Excellent depuis le début de saison, l’international tricolore ne reçoit donc pratiquement pas de commentaires négatifs, grâce à son but au Metropolitano principalement mais aussi en raison de ses bonnes prestations récentes.



Mbappé, abandonné par ses coéquipiers

La presse espagnole va même plus loin et explique que KM10 est seul dans l’équipe. C’est ce que titre par exemple le quotidien AS. Très populaire et apprécié de tous dans le vestiaire, Kylian Mbappé est donc comme un poisson dans l’eau dans les installations de Valdebebas. Mais sur le terrain, c’est autre chose, et le Français est clairement seul. Trop seul pour que l’équipe puisse atteindre le niveau espéré. « Au-delà du score, le plus inquiétant pour les supporters madrilènes, c’est la dépendance croissante de l’équipe vis-à-vis de Kylian Mbappé (26 ans), dont l’apport offensif est pratiquement le seul support d’un projet qui, pour l’instant, ne trouve pas d’équilibre en attaque », indique le média.



« Alors que le Français a maintenu un niveau rappelant le reste de la saison, l’équipe n’a pas réussi à suivre le rythme », rajoute le journal. Il faut dire que le Français a inscrit 10 des 18 réalisations de l’équipe de Xabi Alonso jusqu’ici, ne restant muet que lors d’un match, contre Majorque. Des joueurs comme Rodrygo ou Vinicius Jr, supposés être plus ou moins au même niveau que Kylian Mbappé, sont ainsi très loin de leur meilleur niveau et ont laissé les clés du camion à l’ancien Parisien. Ce qui souligne aussi une autre problématique : Mbappé et Vinicius Jr peuvent-ils briller ensemble ?