Real Madrid: Ramos va être opéré au genou et va s’absenter au moins 6 semaines

Zinédine Zidane avait peut-être de bonnes raisons d’être en colère vendredi en conférence de presse. Une fois n’est pas coutume, l’entraîneur du Real Madrid est apparu particulièrement énervé après des questions sur son avenir et les rumeurs d’un départ.



A bout Zizou ? Sur les nerfs, en tout cas. Il faut dire qu’après la conquête du titre la saison passée, son équipe, 3e de Liga à 10 points de l’Atlético, n’est pas épargnée par les pépins physiques.



Alors qu’Eden Hazard fait le yoyo entre l’infirmerie et les pelouses, le genou gauche de Sergio Ramos empoisonne sa saison. L’indispensable capitaine ne sera pas présent ce samedi après-midi pour le déplacement sur la pelouse de Huesca (16h15) pour le compte de la 22e journée de championnat.



Selon la Cope, les médecins du Real Madrid ont recommandé au champion du monde 2010 de se faire opérer du ménisque gauche. Cette intervention chirurgicale se déroulerait ce samedi. Les médias espagnols évaluent l’indisponibilité de Sergio Ramos entre six et huit semaines.



Si cette information est confirmée par le club, il s’agit d’un énorme coup dur pour les Merengue; dont la dépendance à leur capitaine n’est plus à démontrer. D’autant que les prochaines semaines ne manqueront pas d’enjeux. Ramos pourrait notamment manquer les 8es de finale aller et retour de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (en direct sur RMC Sport).



C’est un coup dur aussi pour les supporters du Real, qui pourraient ne plus beaucoup voir leur joueur défendre les couleurs du club madrilène. En fin de contrat, le joueur de 34 ans n’a toujours pas prolongé. Son avenir à Madrid est toujours incertain.



