Real Madrid : Zinedine Zidane vit un véritable cauchemar

La semaine a été rude et surtout en montagnes russes pour Zinedine Zidane et les fans du Real Madrid. Avant de se déplacer en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donestk, les Merengues se sont imposés, la semaine passée, en Ligue des Champions, contre l'autre gros de ce groupe, l'Inter Milan. Mais ce week-end, le club de la capitale espagnole est retombé dans ses travers.En effet, ils se sont inclinés à domicile contre Alavés à cause d'un penalty et d'une terrible erreur de relance de Thibaut Courtois, qui a profité à Josélu. Mais ce n'est pas tout. Le technicien français a vu Eden Hazard, déjà miné par les blessures depuis son arrivée à la Casa Blanca, sortir avant la demi-heure de jeu (28e) pour des douleurs.Cela porte à 22 le nombre de blessés dans l'équipe de ZZ depuis le début de la saison. Et non des moindres ! Sur ces 22 blessures, on compte 17 joueurs passés à l'infirmerie. En plus, Militão, Casemiro, Hazard et Jovic ont tous été touchés par la COVID. La ligne défensive est le secteur de jeu le plus touché au Real Madrid. Marca fait les comptes.Zidane a connu cinquante jours sans arrière droit, s'obligeant à essayer Lucas Vazquez. Militao, Ramos et Nacho comptabilisent, eux, 98 jours d'absence. Au milieu, on attendait Federico Valverde et Martin Odegaard. Mais ces deux éléments cumulent 44 jours d'absence. Kroos a été absent aussi quelques semaines alors que Casemiro a été touché par le coronavirus, comme susmentionné.Enfin, du côté des attaquants, Zidane s'est résolu à refaire jouer Mariano Diaz, mais ce n'est pas par choix. Mariano a été blessé, Jovic l'est, tout comme Benzema. 86 jours à eux trois. Si l'avant-centre français est aussi dans le calcul avec Hazard (70 jours) et Asensio (28 jours), le trio est absent depuis 120 jours ! Voilà pourquoi Zidane peine peut-être à installer quelque chose cette année…