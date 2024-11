Real Madrid : l’inquiétante descente aux enfers d’Endrick écarté du Brésil

Le football va très vite et le tout jeune Endrick est en train de l’apprendre à ses dépens. Recruté par le Real Madrid, il y a quelques années déjà, en provenance de Palmaeiras, Endrick a rejoint la formation madrilène cet été à ses 18 ans. L’occasion pour lui de rejoindre un club particulier et découvrir une concurrence assez relevée avec notamment un certain Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.



Peu utilisé dans un premier temps, le buteur brésilien avait fini par impressionner son monde sur le peu de temps de jeu qu’il avait eu en marquant 2 buts. Mais voilà, depuis, il a complètement disparu des radars. Carlo Ancelotti, depuis sa titularisation face au LOSC, ne l’a pas fait jouer une seule minute. Une décision qui a de quoi étonner alors que la concurrence ne brille pas vraiment, loin de là. La presse espagnole avait ainsi révélé ce vendredi que Florentino Perez s’était agacé ces derniers jours du traitement réservé à son jeune attaquant.



Endrick absent de la liste du Brésil

Le président madrilène estime ainsi qu’Endrick est complètement sous-utilisé par Carlo Ancelotti. Et le jeune Endrick subit clairement la situation. Ce déclassement, il le connaît également avec le Brésil. Ce vendredi, le sélectionneur Dorival a décidé d’écarter tout simplement son joueur de la liste pour les matches face au Venezuela et l’Uruguay. Pour composer son attaque, le coach brésilien a misé sur Rodrygo, Savinho et Vinicius Jr mais a surtout préféré appeler le tout jeune Estevão (17 ans, Palmeiras) ainsi que les deux attaquants de Botafogo Igor Jesus et Luiz Henrique. Un choix qui montre le déclassement d’Endrick et justifié par son manque de temps de jeu. «Nous avons souvent plusieurs décisions qui se prennent juste quelques instants avant que la liste finale ne soit dévoilée. Certains noms importants manquent à l’appel, comme Endrick, mais nous avons une situation qui doit être clairement définie. Il y a un poids plus important sur ceux qui jouent régulièrement parce que nous n’avons pas de temps pour l’entraînement ou pour rattraper le temps perdu. Nous devons considérer ces détails. Endrick a été crucial lors de certains matchs. Il traverse une phase de transition dans le plus grand club de football du monde », a d’abord confié Dorival avant d’enchaîner.



«C’est un processus naturel d’adaptation, et cela demande du temps. Nous devons vivre avec cette situation. Les portes ne sont pas fermées pour Endrick ; il le sait, et j’ai confiance en lui. Tout dépend de lui pour trouver sa place dans son club, calmement et patiemment, et se battre pour sa place. Il est naturel que les joueurs qui ne participent pas dans leurs clubs créent une situation difficile pour nous. J’ai toujours défendu que ceux qui jouent devraient être ici. Il y a des joueurs qui n’ont pas joué lors des deux ou trois derniers matchs. Nous avons besoin d’une attitude différente. Si vous voulez comprendre une sélection, cela revient à cette préférence pour ceux qui sont actifs. Il n’y a pas de temps pour récupérer physiquement». Un choix qui fait beaucoup parler au Brésil et qui inquiète forcément les fans du tout jeune attaquant madrilène. À 18 ans, et dans une année de transition, Endrick ne s’attendait certainement pas à jouer si peu et à perdre sa place de numéro 9 dans une attaque brésilienne sans grosse concurrence au poste de numéro 9. Il va vite falloir remonter la pente.