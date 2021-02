Real Madrid : les 2 grands favoris pour remplacer Zidane

Plus les jours avancent, et plus les informations publiées outre-Pyrénées évoquent un départ de Zinedine Zidane en fin de saison. Il ne devrait pas être licencié d'ici le mois de juin, mais son aventure devrait bien se terminer une fois cet exercice 2020/2021 conclu. Et en interne, beaucoup estiment que le moment de Raúl est venu selon la Cadena SER. L'entraîneur du Real Madrid Castilla plaît beaucoup aux dirigeants, et ferait en plus énormément plaisir aux fans merengues.



En interne, on voit en l'ancien numéro 7 du club un entraîneur avec les épaules pour diriger une équipe comme le Real Madrid. Vient ensuite la deuxième option, menant à Massimiliano Allegri. Certains au club estiment tout de même qu'il faut un entraîneur expérimenté, et l'Italien est vu comme un gagnant et un coach capable de gérer un vestiaire et la pression. Affaire à suivre...