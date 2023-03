Réal Madrid: un milliard d’euros pour verrouiller Camavinga

Au milieu du terrain ou dans un poste de latéral gauche, Eduardo Camavinga enchaîne les titularisations et les belles performances au Real Madrid en 2023. Si bien que le club espagnol, selon Relevo, a entamé des négociations avec l'international français (sous contrat jusqu'en 2027) pour le prolonger... et le verrouiller.



L'idée serait de proposer une augmentation salariale conséquente à l'ancien Rennais, et d'ajouter une clause libératoire... à un milliard d'euros, comme avec Vinicius ou Rodrygo, rapporte RMC Sport.