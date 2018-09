Real : Modric, Marcelo... les "monstres" sacrés veulent quitter le navire

Remporter une Ligue des Champions est déjà une belle performance. Le faire trois fois de rang relève de l'exploit. Et pourtant, c'est bien ce qu'a réussi à réaliser le Real Madrid au cours des trois dernières saisons. Mais avec les départs successifs de Zinedine Zidane puis de Cristiano Ronaldo, il semble difficile pour le club de la capitale espagnole de poursuivre sa razzia sur la scène européenne.



La fin d'un cycle qui pourrait être marquée par d'autres défections. Modric veut toujours partir Fort d'une belle Coupe du monde, Luka Modric (33 ans) est effectivement revenu à Madrid avec la ferme intention d'obtenir un bon de sortie pour rejoindre l'Inter Milan. Proche du Français et du Portugais, l'ancien joueur de Tottenham a finalement été retenu par le président Florentino Pérez, qui lui a promis une prolongation avec un nouveau salaire très alléchant.



Malgré cet effort financier du dirigeant espagnol, le milieu de terrain n'a semble-t-il plus la tête à la Maison Blanche. En effet, Sport Mediaset affirme que le Croate désire toujours rallier le club lombard, dès cet hiver s'il le faut.



A l'occasion de sa fête d'anniversaire, le 9 septembre, le finaliste malheureux du dernier Mondial a fait comprendre à ses proches qu'il ne voyait plus son avenir à Madrid et que seul un nouveau départ à l'Inter l'intéressait, lui qui a déjà tout connu avec les Merengue depuis son arrivée en 2012.

Marcelo comme Ronaldo ? Un constat similaire pour Marcelo (30 ans). Vice-capitaine du Real, le latéral gauche est passé par toutes les émotions avec l'équipe royale. Mais 11 ans après son arrivée, l'ancien joueur de Fluminense, qui a porté les couleurs madrilènes à 456 reprises, souhaite lui aussi se diriger vers la sortie. Pour le Sud-Américain, la donne est légèrement différente puisque son départ pourrait être contraint. En effet, Marcelo, qui a écopé d'une peine de 4 mois de prison et d'une amende de 750 000 euros pour avoir créé une société écran pour ses droits d'images afin d'échapper au paiement d'une partie de ses impôts, ne voit plus son avenir à Madrid, affirme Tuttosport. Une situation dont pourrait profiter la Juventus Turin, désireuse de reconstituer le duo de choc formé par Marcelo avec Ronaldo. Une option que le principal intéressé voit plutôt d'un bon oeil.



Reste à savoir ce que ses dirigeants en pensent... Selon vous, Modric et Marcelo vont-ils quitter le Real Madrid dans les mois à venir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone