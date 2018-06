Real : Zidane, deux désaccords décisifs sur sa démission ?

La semaine passée, Zinedine Zidane a surpris tout le monde en annonçant son départ du Real Madrid. L'entraîneur français estimait que son discours avait atteint ses limites après avoir tiré le maximum de son équipe et qu'il ne souhaitait pas faire l'année de trop. Des désaccords avec son président Florentino Pérez concernant le mercato ont également été évoqués.



Selon AS et The Sun, la question du recrutement a même été décisive dans le choix de "ZZ". Les deux médias assurent que Pérez voulait faire de Gareth Bale un joueur majeur la saison prochaine, même s'il fallait vendre Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. Impensable pour Zidane qui souhaitait à l'inverse vendre le Gallois pour recruter Eden Hazard (Chelsea). Le champion du monde 1998 désirait également conserver Keylor Navas au poste de gardien, alors que son patron désirait recruter David De Gea (Manchester United).



Lassé par la folie des grandeurs de son président, ce qui menaçait la confiance établie entre l'entraîneur et ses cadres, Zidane aurait alors lâché : «C'est fini, vous pouvez vous charger de l'équipe », avant d'annoncer son départ à Pérez.