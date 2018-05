Real : le message rassurant de Ronaldo

A l'issue de la finale de Ligue des Champions remportée samedi face à Liverpool (3-1), Cristiano Ronaldo (33 ans, 44 matchs et 44 buts toutes compétitions cette saison) a laissé entendre qu'il pourrait quitter le Real Madrid cet été. Alors que des milliers de personnes lui ont crié "Cristiano quédate" (Cristiano reste) dimanche lors de la célébration du sacre en C1, l'attaquant portugais a sans doute donné un indice sur son avenir.



« Merci les amis... Et à l'année prochaine ! », a lancé CR7 aux supporters réunis autour de la statue de la déesse Cybèle. Une manière d'annoncer qu'il sera là dans un an pour célébrer un autre titre, avec le Real donc. En attendant, il y a fort à parier que des négociations seront ouvertes avec ses dirigeants pour un nouveau contrat.