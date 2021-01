Réaménagement horaires de travail dans l’administration: la position du ministre Samba Sy

Le réaménagement des horaires de travail dans l’administration en raison du Couvre-feu décrété à Dakar et à Thiès n’est pas à l’ordre du jour. Pourtant c’est ce qui a été fait lors du premier couvre-feu décrété lors de la première vague de la Covid-19. Interrogé sur la question, le ministre du Travail, Samba Sy, n’écarte pas cette éventualité. Mais, selon lui, tout dépendra de l’évolution de la maladie.



« Je voudrais faire remarquer qu'à la différence de la première proclamation de l’état d’urgence et du couvre-feu, ce couvre-feu démarre à 21 heures et fini à 5 heures du matin. Cela veut dire qu’on a à la fois remonté et les horaires de démarrage et les horaires de fin. Et ça donne une plage un peu plus large », a déclaré le ministre sur les ondes de la Rfm.



Selon Samba Sy, « nous sommes dans une situation particulière et c’est au vue des évolutions et des appréciations que des mesures pourraient être prises ». Rappelant que contrairement au premier couvre-feu, celui-là vaut pour les régions de Dakar et de Thiès.



Il est d’avis qu’avec cette situation, il ne faut pas s’enfermer dans un schéma rigide. « Et c’est cela qui donne du sens à l’évolution qui a été faite par rapport à cette loi qui proclame l’état d’urgence et l’état de siège parce qu’il faut que nous agissions et que nous ayons un temps de réaction rapide », a-t-il affirmé, estimant que c’est « au vue donc des données et de ce que la situation va imposer que nous allons prendre certaines mesures et laisser d’autres ».



Il faut certes préserver la santé de la population qui implique une prise de responsabilité individuelle mais, a dit M Sy, il faut continuer à produire, à travailler. « Si nous ne travaillons pas, nous risquons de péjorer la situation du pays et évidemment cela ne va pas dans le bon sens », a-t-il conclu.