Reboisement à Kolda : la jeunesse de Bel Air plante 200 arbres pour répondre à l’appel du Chef de l’État

La jeunesse du quartier Bel Air à Kolda a marqué d’une empreinte verte ce samedi 13 septembre en organisant une vaste journée de reboisement. Au total, 200 jeunes plants ont été mis en terre, un geste fort qui répond à l’appel du Chef de l’État en faveur d’un Sénégal plus résilient face aux changements climatiques.



Cette initiative citoyenne a bénéficié de l’accompagnement de Dr Sékou Omar Diedhiou, Directeur de la promotion du développement territorial, représenté par M. Omar Dramé. Ce dernier a salué l’engagement de la jeunesse de Bel Air, soulignant que cette action s’inscrit pleinement dans la lutte contre la déforestation et le dérèglement climatique qui frappent durement le Fouladou. « Planter des arbres est une première étape, mais il faut surtout les entretenir pour qu’ils puissent grandir et profiter à l’ensemble de la communauté », a-t-il rappelé.



De son côté, Sassoum Leye Kouyaté, vice-coordonnateur de PASTEF Kolda chargé de la communication, a félicité les jeunes pour leur mobilisation et appelé les autres forces vives de la région à s’inscrire dans la même dynamique. « Ensemble, nous pouvons contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités du pays », a-t-il déclaré dans son allocution.



Cette journée de reboisement, marquée par une forte participation communautaire, traduit la volonté des jeunes de Bel Air de prendre leur part dans la préservation de l’environnement et la construction d’un avenir durable pour Kolda et au-delà.