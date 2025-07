Reboisement au Sénégal : un taux de survie des plants estimé à 70% (DG Eaux et Forêts)

Le Sénégal enregistre un taux moyen de 70% de survie des plants reboisés à l’échelle nationale, selon une évaluation menée en mai et juin 2024. L’annonce a été faite par le colonel-major Babacar Dione, directeur général du Service national des eaux et forêts, à la veille de la 42e édition de la Journée nationale de l’arbre. « Des missions d’évaluation du taux de survie des plantes sont retournées sur le terrain en mai et juin 2024. Cette évaluation a révélé un taux de survie d’une moyenne de près de 70% à l’échelle nationale », a-t-il indiqué.



Poursuivant il a souligné l’importance des arbres dans la nature. « L’arbre soigne, lutte contre les inondations, améliore la fertilité et fixe le sol. Toute notre existence en dépend », a rappelé le colonel-major Babacar Dione. Il invite chaque citoyen à se rapprocher des services forestiers pour obtenir des plants et participer activement à la reforestation du territoire.



Cette journée, instaurée par décret en 1983, marque chaque premier dimanche d’août le début officiel de la campagne nationale de reboisement. Elle sera célébrée cette année le samedi 3 août dans la forêt classée de Mbao, sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et le 4 août à Rao (Saint-Louis), en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko.



Le manguier et le baobab ont été choisis comme arbres parrains pour cette 42e édition, placée sous le thème : « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable ». Le Service des eaux et forêts appelle à une mobilisation citoyenne pour le reverdissement du pays.



En 2024, 7 330 000 plants ont été produits dans les pépinières des différentes régions. Ce chiffre a été révélé par Daouda Ngom, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique. L’évaluation du taux de survie, imposée par les autorités avant le lancement de la campagne 2025, a permis d’identifier les zones ayant connu une forte mortalité, afin d’y formuler des recommandations spécifiques.