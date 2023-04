Rebondissement dans l'affaire de la dame retrouvée morte calcinée à Tivaouane

La mort de Awa Ba, une femme âgée de 30 ans, retrouvée calcinée et abandonnée dans un champ à Tivaouane, reste un grand mystère. La victime était perdue de vue pendant dix-sept (17) jours. Sa famille revient sur les circonstances dans lesquelles le corps sans vie de la victime a été retrouvé.



« Quand le commandant nous a dit de venir s’enquérir de la situation, je suis parti avec mon neveu avec mon neveu. Il nous a conduit sur les lieux où j’ai trouvait mon épouse, dans la brousse du village de Keur Macoumba Diop. Son corps était abandonnée dans un coin isolé », a déclaré le mari de la victime Modou Kâ.



Qui a poursuivi : « elle était complètement brûlée. C’est pourquoi elle était déjà inhumée sur place par les sapeurs-pompiers à mon absence ».



Après avoir visionné les images prises par les enquêteurs, M. Kâ se dit convaincu que sa femme a été « tuée avant d’être abandonnée là-bas ». « J’ai vu sur les photos un foulard autour de son cou. Elle a été étranglée à mort. J’ai aussi reconnu les bracelets, les bagues et la montre qu’elle avait portés », a-t-il affirmé.



Désemparé, Moudou Kâ qui peint Awa Bâ comme une épouse « parfaite » qui s'occupait de tout et même du bétail, n'a plus envie de vivre. « J'ai vraiment mal. Cet évènement bouleverse ma vie. Je suis meurtri. Ma vie n'a plus de sens », a-t-il fait savoir. Avant de révéler que son épouse était « en état de grossesse ».