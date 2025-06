Audience avec les élus locaux de Saint-Louis : le Président Diomaye rassure sur la mise à disposition prochaine des fonds de dotation

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a bouclé, hier, vendredi, les deux jours de sa tournée économique dans la région de Saint-Louis. Entre visites, inaugurations, audiences, rencontres et annonces, le Président Faye a parcouru les trois départements de la région avec un carnet de promesses.



A cet effet, en marge de sa visite dans le Pôle territorial nord, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu une audience avec les élus locaux de la région de Saint-Louis, notamment les maires et les présidents des conseils départementaux en présence de leur ministre de tutelle, rapporte le journal L’Observateur.



Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre des pôles territoires, dont la région de Saint-Louis représente le Pôle territorial nord. Mieux, cette audience a permis des échanges directs et constructifs sur la mise en œuvre effective du projet de développement du Pôle territorial nord. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana et son équipe ont présenté en détail les potentialités et les spécificités du pôle territorial nord, mettant en lumière les opportunités de croissance économique et sociale de la zone.



Le chef de l'Etat a saisi cette audience pour donner la parole à tous les responsables. Avec une attention particulière, le chef de l'État a écouté les doléances exprimées une à une par les élus locaux. Dans ses réponses, le Président Faye a rassuré les élus locaux, notamment sur la mise à disposition prochaine des fonds de dotation alloués aux collectivités territoriales pour soutenir leurs politiques de développement.



Dans la foulée, le chef de l'Etat a salué la qualité des discussions, réaffirmant l'importance d'une gouvernance inclusive, transcendant les clivages politiques, et centrée sur la satisfaction des besoins légitimes des populations. Il a souligné son engagement à renforcer la collaboration entre l'État et les collectivités territoriales pour un développement harmonieux et durable.