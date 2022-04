Rebondissement dans le dossier des bébés calcinés à Linguère: un jugement prévu le 25 mai prochain

Coïncidence ou pur hasard ! Au moment où les Sénégalais continuent de dénoncer les circonstances de la mort de la dame Astou Sokhna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, le dossier des bébés calcinés dans les locaux de la Pédiatrie de l'hôpital départemental de Linguère connait un rebondissement.



En effet , le juge d'instruction du Deuxième cabinet, près le Tribunal de Grande instance de Louga, en charge du dossier, qui avait ouvert une information judiciaire après qu'il ait placé sous contrôle judiciaire le Dr Abdou Sarr (Directeur de l'hôpital Magette LA), Fatou Sy et Khady Seck (responsable de la Pédiatrie et aide-infirmière), a finalement clôturé la procédure. Au bout d'une année d'instruction, le magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu partiel en faveur de X qui n'a pas été identifié.



Le délit de blessures involontaires qui a été visé a été finalement requalifié en homicide involontaire après que les deux bébés rescapés ont succombé à leurs blessures. Ce qui a porté à six morts, le bilan macabre de ce drame. Les trois inculpés, notamment Dr Abdou Sar Fatou Sy et Khady Seck, poursuivis pour homicide involontaire, seront jugés le 25 mai prochain par le Tribunal de Grande instance de Louga, qui statuera en matière correctionnelle, a fait savoir le journal L'Observateur dans sa livraison de ce jeudi.



Le samedi 24 avril 2021, un incendie a réduit en cendres le département de pédiatrie, précisément la salle néonatalogie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Les flammes qui se sont déclarées vers 9 heures ont tué quatre bébés et envoyé deux autres en réanimation. Ce feu a été circonscrit grâce à la détermination du personnel hospitalier, plus tard rejoint par les sapeurs-pompiers de Linguère. Les dégâts matériels sont énormes et le décor observé sur le lieu du drame témoigne de la violence du feu la brigade de gendarmerie de Linguère en charge du dossier, avait transmis le dossier au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Louga.



Les nommés Khady Seck, Fatou Sy, Abdou Sarr, ex-directeur de l'établissement, et X ont été accusés des infractions d'homicides et blessures involontaires