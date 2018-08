Réchauffement axe Dakar-Conakry ? Condé choisit le Sénégal pour ses vacances

Le président de la République de Guinée a décidé de passer ses vacances au Sénégal. En effet, le Président Alpha Condé a choisi la station balnéaire de Saly Portudal où il se trouve depuis hier jeudi pour se reposer, avant de reprendre le travail.



Cette visite est-elle une manière de calmer le jeu entre Dakar et Conakry ? Certains répondent par l’affirmative. Car, les deux pays avaient eu des bisbilles lors de l’épidémie d’Ebola qui avait frappé la Guinée et qui avait vu les autorités sénégalaises fermer leur frontière.



Et pour ne rien arranger à la situation, sont venus s'y greffer le choix du Tchadien Moussa Faki Mahamat au détriment du candidat sénégalais, le Pr Abdoulaye Bathily, pour diriger la Commission de l’Union africaine, par la grâce, selon certains, de Condé ; ainsi que la crise gambienne avec l’implication de M. Condé que d’aucuns avaient accusé d’avoir court-circuité son homologue sénégalais et, la dernière en date, le rappel de l'ambassadeur guinéen par Condé.



Mais avec cette visite, même si elle reste privée, va contribuer au réchauffement du climat entre les deux voisins .