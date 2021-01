Récital de Coran chez Diary Sow portée disparue: sa maman sous le choc, son oncle pense au pire

Un récital de Coran est organisé ce vendredi, à Malicounda, dans le département de M'bour, chez Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal portée disparue en France depuis près d’une semaine. Interrogée, sa mère submergée par l’inquiétude, n'a pas pu se prononcer.



Cependant, elle a laissé entendre sur les ondes de la Rfm ( radio privée) qu'elle ne peut pas parler à la presse pour le moment.



L’oncle Diary Sow, assis à son côté, a déclaré pour sa part qu’ils n’ont aucune information supplémentaire : « On a juste appris qu’elle a disparu. Est-ce que c’est un Kidnapping, ou est-ce une fugue, on ne sait pas. On pense au pire mais bon… ».



Etudiante en 2eme année de classe préparatoire scientifique au Lycée Louis Le Grand de Paris (France), Diary Sow est portée disparue. Elle n’a pas repris les cours depuis la rentrée des vacances de Noël, ce qui fait aujourd’hui 5 jours.



Pour rappel, après sa mention Très Bien au Bac 2019, Diary Sow est allée poursuivre ses études à Louis Le Grand de Paris. Elle a d’ailleurs publié son premier roman intitulé « Sous le visage d’un ange ».