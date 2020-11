Reconfinement en Europe: le club Med ferme ses portes en Casamance pour la section 2020-2021

Coup dur pour le secteur du Tourisme en Casamance. Le club Med a décidé de ne pas ouvrir ces portes pour la section 2020-2021. La locomotive des activités touristique et hôtelière évoque le reconfinement en France pour justifier sa décision. Une mesure qui menace plus de 1000 emplois directs et indirects.



« La situation semble être maîtrisée au Sénégal. Nous en somme toute fait conscient. Aujourd’hui, la décision qui a poussé à cette longue ouverture du village et club Med, a été prise par rapport à la situation de confinement en France », a indiqué Birane Tamba représentant du club Med au Sénégal.



M. Seck au micro de Walf radio ajoute: « Actuellement, le président de la République français a décidé de procéder à un deuxième confinement en France. Ce qui empêche nos touristes qui sont pour la plupart des Français, et des Belges à pouvoir quitter leur pays pour venir passer les vacances ».