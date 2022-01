Record: la Douane mobilise 1176 milliards de recettes en 2021

L’Administration des douanes a pulvérisé des records en termes de recettes mobilisées Ce, malgré le contexte défavorable que traverse le monde actuellement (pandémie de Covi-19). Abdourahmane Dièye et ses hommes ont réussi non seulement la performance exceptionnelle d’atteindre les objectifs fixés par la tutelle, mais également de battre tous les précédents records.



En effet, ils ont mobilisé 1.176 milliards de francs de recettes douanières alors que l’objectif assigné par le ministère des Finances et du Budget était de 875 milliards FCFA.



Donc par rapport aux recettes de 2020 (1.018 milliards cfa), les soldats de l’économie ont fait un excédent jamais vu auparavant de 158 milliards de francs environ. Un record absolu jamais réalisé dans l’histoire de l’administration « Gaindé » des Douanes, si l'on en croit au journal Le Témoin qui rapporte ce chiffre.